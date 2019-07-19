https://static.news.ru/photo/b0ff77e6-aa2e-11e9-bb80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

24,1% граждан России заявили о своём недоверии к президенту Владимиру Путину. Обратного мнения придерживаются 72,4% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.

При этом деятельность российского лидера одобряют только 64,3%, сообщается на сайте компании. Об одобрении работы председателя правительства Дмитрия Медведева сообщили 37,8% респондентов, а кабмина в целом — 41,2%.

Лично Медведеву доверяют 37,5% опрошенных. Этот показатель для главы ЛДПР Владимира Жириновского составил 36,5%, руководителя КПРФ Геннадия Зюганова — 35,2%, а лидера «Справедливой России» Сергея Миронова — 29,1%.

Среди участников исследования партию «Единая Россия» поддерживают 32,3%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 13,2%, «Справедливую Россию» — 6,1%.

Ранее News.ru писал, что ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. Если ранее вопрос о доверии задавался в открытой форме (можно было называть любые фамилии в любом количестве), то сейчас к нему добавили закрытый вариант (можно проголосовать только за одного из предложенных политиков).