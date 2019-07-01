Давно известно: какую бы предвыборную кампанию ни вела ЛДПР, какого бы кандидата ни выставляла (включая и президентские выборы), на первом плане всегда будет партийный лидер. И, собственно, разворачивающиеся параллельно марафоны по формированию Мосгордумы и выборам губернатора Санкт-Петербурга — лишнее тому доказательство.

В столице Владимир Жириновский со всем своим пылом набросился на мажоритарную систему избрания столичного парламента, утверждая, что она даёт одностороннее преимущество кандидатам, поддержанным властями города. А вот на берегах Невы неожиданно в центре зародившейся интриги оказался кандидат от либерал-демократов Олег Капитонов.

Негласно считалось, что при существующем раскладе именно он мог бы составить конкуренцию врио губернатора Александру Беглову, поскольку при всей симпатии питерцев к режиссёру Бортко, который представляет город в Госдуме, претендовать на управление мегаполисом на восьмом десятке и не имея соответствующего опыта, крайне трудно.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Не исключено, что именно такое обстоятельство и подвигло Беглова предложить Капитонову пост в Смольном. Приём, в принципе, известный и неоднократно использовавшийся в разных областях страны именно на губернаторских выборах. И Капитонов даже согласился на то, чтобы занять пост главы городского комитета по вопросам межнациональных отношений и миграции. Должность, как мы видим, весьма важная в нынешней непростой миграционной обстановке. Однако, на первый взгляд, не слишком соответствующая радикальным взглядам на проблему и самого Жириновского, и партии в целом.

Парадокс ситуации, однако, заключался в том, что почти одновременно проведённый социологический опрос дал неожиданный результат. И тут выяснилось, что Беглов уверенно лидирует с 55 процентами, Владимира Бортко поддерживают обычные для компартии 13 процентов. А вот Капитонов оказался со своими двумя процентами в зоне, как говорят, статистической погрешности. И выходит, изначально для фаворита гонки не представлял никакой опасности.

Правда, жесту врио губернатора особую пикантность придаёт то обстоятельство, что Капитонов не просто депутат питерского Законодательного собрания, но ещё и лидер фракции ЛДПР в ЗакСе. Но тут слово взял бессменный лидер партии, который призвал своего протеже из избирательной кампании не выходить и предложения Беглова не принимать. И, судя по заявлению самого Капитонова, сделанному одной радиостанции, он решил просьбу лидера уважить.

Kremlin Pool/Global Look Press

Иными словам, после такого вольт-фаса интерес к кандидатуре либерал-демократов может значительно возрасти. И, естественно, любая скандальная ситуация только повышает узнаваемость и привлекательность для части избирателей.

Теперь остаётся гадать, зачем Беглов стремился нейтрализовать своего соперника, если его рейтинг по опросам был столь низок. Или у него были другие, более объективные цифры? Трудно поверить в то, что в Смольном вдруг увидели в ставленнике Владимира Вольфовича качества незаменимого межнационального модератора.

Жириновский же делает ставку, как всегда, не столько на победу, сколько на укрепление рычагов своего влияния на местные власти. В этой связи Капитонов действительно может на каком-то этапе сойти с дистанции. Но не сейчас. Торг, видимо, продолжается.