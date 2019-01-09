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Петербург будут убирать «лопатами Беглова»

Сергей Лантюхов/News.ru

политика [ версия для печати ]

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов остался недоволен уборкой города от снега. Он приказал выдать главам районов по лопате, назвав её «лопатой Беглова».

При этом Беглов готов убирать снег вместе с подчинёнными. На заседании в Смольном чиновник заявил, что жители жалуются на плохую уборку города.

«У вас было время подготовиться и отремонтировать всю технику к зимнему периоду», — отметил Беглов, обращаясь к подчинённым и отмечая, что и деньги на работы были выделены.

В ответ глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский сказал, что есть проблемы, в частности, с парковками на улицах. Он сообщил, что за новогодние праздники вывезли 250 тысяч кубометров снега — в 5 раз больше, чем год назад.

News.ru писал, что в Рождество Санкт-Петербург посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства, в частности, провёл рабочую встречу с врио губернатора Бегловым. 


#САНКТПЕТЕРБУРГ #Беглов #уборка
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