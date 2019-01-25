Песков заявил о востребованности инициативы Навального

https://news.ru/storage/news/1201582f72b0ea32982304f26cc5cbec/01a6afd1-2814-4c09-83be-46d88e0f6165_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть запрос на общественный контроль за исполнением майских указов президента. Именно с такой инициативой выступил оппозиционер Алексей Навальный.

«Президент неоднократно говорил о необходимости контроля. Поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов востребовано. О чем конкретно идет речь, здесь мы просто не обладаем какой-то информацией», — пояснил Песков журналистам на просьбу дать комментарий о новом проекте ФБК.

Ранее News.ru писал о том, что Алексей Навальный призывает россиян активнее участвовать в профсоюзном движении. Оказывать в этом помощь всем обратившимся будет Фонд борьбы с коррупцией.

В первую очередь оппозиционер предлагает бюджетникам проверить, получают ли они ту зарплату, которая им гарантирована в соответствии с майскими указами президента. Сделать это можно на сайте Навального.