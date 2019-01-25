Песков заявил о востребованности инициативы Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть запрос на общественный контроль за исполнением майских указов президента. Именно с такой инициативой выступил оппозиционер Алексей Навальный.
«Президент неоднократно говорил о необходимости контроля. Поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов востребовано. О чем конкретно идет речь, здесь мы просто не обладаем какой-то информацией», — пояснил Песков журналистам на просьбу дать комментарий о новом проекте ФБК.
Ранее News.ru писал о том, что Алексей Навальный призывает россиян активнее участвовать в профсоюзном движении. Оказывать в этом помощь всем обратившимся будет Фонд борьбы с коррупцией.
В первую очередь оппозиционер предлагает бюджетникам проверить, получают ли они ту зарплату, которая им гарантирована в соответствии с майскими указами президента. Сделать это можно на сайте Навального.