https://static.news.ru/photo/a203b540-95a7-11e9-9c02-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Максим Шеметов/ТАСС
Президент Владимир Путин осознаёт, что Интернет является неотъемлемой частью современной жизни, и сам пользуется им. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пользуется Интернетом. Я не думаю, что он смотрит видеоблоги. У него на это просто нет времени, — сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».
Пресс-секретарь Путина добавил, что глава Российского государства хоть и «не живёт в Интернете» как молодёжь, но понимает, что у неё есть свои проблемы, и с ней также надо говорить.
По словам Дмитрия Пескова, президент понимает, что Всемирная паутина является неотъемлемой частью современной жизни.
Путин развивается вместе с этой жизнью. Он также воспринимает новые форматы, — резюмировал пресс-секретарь президента.
Как писал News.ru, в приветственном письме участникам, организаторам и гостям десятого Российского форума по управлению Интернетом, состоявшегося в апреле, Владимир Путин заявил, что Сеть должна оставаться свободной. Он призвал обеспечить все условия для широкого обмена информацией.