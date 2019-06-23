https://static.news.ru/photo/a203b540-95a7-11e9-9c02-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Президент Владимир Путин осознаёт, что Интернет является неотъемлемой частью современной жизни, и сам пользуется им. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пользуется Интернетом. Я не думаю, что он смотрит видеоблоги. У него на это просто нет времени, — сказал Песков в интервью телеканалу « Россия 1 ».

Пресс-секретарь Путина добавил, что глава Российского государства хоть и «не живёт в Интернете» как молодёжь, но понимает, что у неё есть свои проблемы, и с ней также надо говорить.

По словам Дмитрия Пескова, президент понимает, что Всемирная паутина является неотъемлемой частью современной жизни.

Путин развивается вместе с этой жизнью. Он также воспринимает новые форматы, — резюмировал пресс-секретарь президента.

Как писал News.ru, в приветственном письме участникам, организаторам и гостям десятого Российского форума по управлению Интернетом, состоявшегося в апреле, Владимир Путин заявил, что Сеть должна оставаться свободной. Он призвал обеспечить все условия для широкого обмена информацией.