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Песков: США и РФ не смогут повлиять на политику друг друга

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

США не смогут заставить Россию изменить свою политику, так же, как и Москва не способна повлиять на действия Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, экономика Соединённых Штатов является самой крупной в мире, однако они всё равно не обладают инструментами воздействия на российскую суверенную политику.

«Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили!» — считает он.

Песков отметил, что Россия также не имеет рычагов, которые помогли изменить линию американской стороны.

При этом он подчеркнул, что РФ уже более 40 лет «живёт под различными ограничениями», передают «Аргументы и факты».

Ранее News.ru писал, что наступивший 2019 год сулит России замедление экономического роста, ускорение инфляции и снижение доходов, полагают экономисты. Кроме того, ожидается новый виток подорожания бензина, а также возможный рост безработицы из-за увеличения пенсионного возраста и сокращений.


#сша #россия #санкции #песков #политика
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