https://static.news.ru/photo/4f2fd5fc-a94c-11e9-a7b6-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

РФ не исключает вероятность финансового сотрудничества в рамках системы расчётов между Евросоюзом и Ираном INSTEX после оценки работы этого механизма, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что подобная инициатива имеет важное значение для стран Европы и призвана защитить экономические интересы государств ЕС «на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран», пишет ТАСС .

По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Кремль должен участвовать в механизме INSTEX.

INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) был создан Францией, Великобританией и Германией в качестве способа противодействия антииранским санкциям США в 2019 году.

Ранее News.ru сообщал, что руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Европу в срыве расчётов с Тегераном по INSTEX.