РФ не исключает вероятность финансового сотрудничества в рамках системы расчётов между Евросоюзом и Ираном INSTEX после оценки работы этого механизма, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что подобная инициатива имеет важное значение для стран Европы и призвана защитить экономические интересы государств ЕС «на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран», пишет
По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Кремль должен участвовать в механизме INSTEX.
INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) был создан Францией, Великобританией и Германией в качестве способа противодействия антииранским санкциям США в 2019 году.
Ранее News.ru сообщал, что руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Европу в срыве расчётов с Тегераном по INSTEX.