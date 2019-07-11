За всю историю СССР можно по пальцам пересчитать случаи, когда лидеры выходили в народ. В российские времена президенты явно перестали смущаться своих избирателей. Тем не менее, не секрет, что для охраны первых лиц государства подобные экспромты всегда были и, очевидно, будут большой головной болью. А как на общение Владимира Путина с гражданами реагируют его бодигарды? Ситуацию в четверг прояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За примерами далеко ходить ему не пришлось. Во вторник, 9 июля, Путин посетил международную промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге. В программе президента было ещё несколько мероприятий. В том числе общение с местными студентами. И всё же в какой-то момент глава государства неожиданно решил выйти за рамки своей программы. Он остановил движение.

Правда, не городского транспорта в целом, а всего лишь собственного кортежа. Для чего? Для, как отметил Песков, внепланового общения с собравшимся народом. Его охрана тут же сориентировалась на местности.

Что касается выхода Путина к людям, то это я вам просто рекомендую более внимательнее следить за региональными поездками Путина — это обычная практика. Он всегда, когда видит, что на месте проведения мероприятия — у какого-то вуза или у здания администрации — собираются люди и ждут его иногда по несколько часов, то всегда выходит и общается с ними, — рассказал пресс-секретарь президента журналистам.

При этом он заметил, что в ходе подобных общений многие передают президенту какие-то записки. «Так было и на этот раз, это не что-то экстраординарное», — добавил Песков. Но как в подобных ситуациях действует президентская охрана? Быть может, бодигарды против?

«С точки зрения безопасности, это внеплановое мероприятие, но служба безопасности делает в таких ситуациях все необходимое, никоим образом, естественно, не мешая общению президента с гражданами», — рассказал Песков.

Владимир Путин kremlin.ru

Действительно, Путина трудно заподозрить (даже самым отпетым западным русофобам) в нежелании общаться с гражданами. И это не только внеплановые остановки в том или ином городе, но и многочасовые «Прямые линии» или пресс-конференции. К слову, всех госчиновников он также призывает не отворачиваться от людей.

Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас — не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, — заявил Путин, к примеру, в 2016 году.

А годом ранее во время «Прямой линии» президент заметил: «Когда смотришь и слушаешь людей, всё воспринимается по-другому. Второе, даёт возможность донести до людей позицию страны и мою собственную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит».

Впрочем, не всегда подобное общение проходит гладко. Один раз президенту даже стало стыдно. Более того, Путин признал, что говорить о собственном промахе ему «не так просто». Тем не менее, во время последней «Прямой линии» он рассказал свою историю после того, как его спросили, бывает ли главе государства стыдно.

«Это не шуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному», — ответил президент. А затем вспомнил, как в начале 2000-х во время его поездки по стране в одном из регионов к нему подошла женщина преклонного возраста, упала на колени и передала ему записку.