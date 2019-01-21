Песков рассказал о Trump Tower в Москве

https://news.ru/storage/news/da7a8fed20f66d1101075815996f028c/cc20b266-72b7-42b9-aed9-bdf25ddafca4_850.jpg Jose More/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль ни с кем не обсуждал строительство башни TrumpTower в Москве.

«Это виднее американцам и президенту Трампу», — передаёт слова Пескова Nation News.

Как писал News.ru, Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост президента США, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым. Позднее инициатива была свёрнута. Трамп не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании.