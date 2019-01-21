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Песков рассказал о Trump Tower в Москве

Jose More/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль ни с кем не обсуждал строительство башни TrumpTower в Москве.

«Это виднее американцам и президенту Трампу», — передаёт слова Пескова Nation News.

Как писал News.ru, Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост президента США, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым. Позднее инициатива была свёрнута. Трамп не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании.


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