USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

Дмитрий Песков Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

Вопросы президенту РФ Владимиру Путину во время предстоящей пресс-конференции коснутся экономического развития страны и ситуации в мире, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер готовится к общению с журналистами в течение трёх последних дней, несмотря на официальные мероприятия. Накануне встречи с представителями СМИ политик изучает «огромный массив информации» до глубокой ночи.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что большое внимание во время разговора Путина с масс-медиа будет уделено проблемам регионов.

Песков также отметил, что итоги конференции повлияют на формирование перечня поручений и позволят разобраться в «конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», сообщает НТВ.

Мероприятие состоится 20 декабря 2018 года. Федеральные телеканалы начнут прямую трансляцию в 12:00 по московскому времени, уточняет портал New Inform.

Ранее News.ru сообщал о стоимости пресс-конференции президента России. Встреча с журналистами обойдётся бюджету минимум в 60 млн рублей. Самое большое количество денег потратят на техническое оснащение — на свет, звук, синхронный перевод и электронные системы уйдёт 42 млн рублей. Аренда площадки в Центре международной торговли оценивается в 16,2 млн рублей. Еда для сотрудников СМИ стоит в общей сложности 2,4 млн рублей — по 1400 рублей на одного человека.


#россия #путин #песков
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
политика 19:02, 18 декабря 2018
Пресс-конференция Путина обойдётся в десятки миллионов
политика 15:24, 23 ноября 2018
Кремль официально назвал дату пресс-конференции Путина
Лента новостей
в мире 17:16
Лидер ХАМАС может посетить Россию
общество 17:14
Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
Другие новости
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
политика 16:22
Депутаты защитят журналистов на войне
Теперь риски работы сотрудника редакции ложатся на работодателя
политика 15:07
Правительство поможет судостроителям
политика 15:07
Медведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top