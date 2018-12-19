Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

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Дмитрий Песков

Вопросы президенту РФ Владимиру Путину во время предстоящей пресс-конференции коснутся экономического развития страны и ситуации в мире, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер готовится к общению с журналистами в течение трёх последних дней, несмотря на официальные мероприятия. Накануне встречи с представителями СМИ политик изучает «огромный массив информации» до глубокой ночи.

Представитель Кремля также выразил уверенность в том, что большое внимание во время разговора Путина с масс-медиа будет уделено проблемам регионов.

Песков также отметил, что итоги конференции повлияют на формирование перечня поручений и позволят разобраться в «конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», сообщает НТВ.

Мероприятие состоится 20 декабря 2018 года. Федеральные телеканалы начнут прямую трансляцию в 12:00 по московскому времени, уточняет портал New Inform.

Ранее News.ru сообщал о стоимости пресс-конференции президента России. Встреча с журналистами обойдётся бюджету минимум в 60 млн рублей. Самое большое количество денег потратят на техническое оснащение — на свет, звук, синхронный перевод и электронные системы уйдёт 42 млн рублей. Аренда площадки в Центре международной торговли оценивается в 16,2 млн рублей. Еда для сотрудников СМИ стоит в общей сложности 2,4 млн рублей — по 1400 рублей на одного человека.