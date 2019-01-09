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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

Martin Moxter/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Сербию, который запланирован на 17 января, готовится. Программа российского лидера для Белграда сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Представитель Кремля не исключил, что Владимир Путин лично может вручить сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.

7 января 2019 года Владимир Путин подписал указ о награждении президента Сербии орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией. 

О планируемом визите Владимира Путина в Сербию ранее сообщил Александр Вучич. Он заявил, что ждёт российского лидера «с радостью», писал News.ru.

Предполагается, что главы государств во время встречи обсудят ключевые вопросы сотрудничества в энергетике, транспорте и инфраструктуре.


#россия #владимирпутин #сербия #АлександрВучич
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