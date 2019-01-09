Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

https://news.ru/storage/news/b38357838c35f5bd6797c035ac039af5/aaa3af53-1328-4673-b374-082cf4f8f513_850.jpg Martin Moxter/Global Look Press

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Сербию, который запланирован на 17 января, готовится. Программа российского лидера для Белграда сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не исключил, что Владимир Путин лично может вручить сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.

7 января 2019 года Владимир Путин подписал указ о награждении президента Сербии орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

О планируемом визите Владимира Путина в Сербию ранее сообщил Александр Вучич. Он заявил, что ждёт российского лидера «с радостью», писал News.ru.

Предполагается, что главы государств во время встречи обсудят ключевые вопросы сотрудничества в энергетике, транспорте и инфраструктуре.