https://static.news.ru/photo/dcd99378-a48a-11e9-8b19-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Точных планов и договорённостей относительно следующего телефонного разговора между президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пока нет, заявили в Кремле.

Пока какого-то конкретного понимания нет, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что разговор Путина с Зеленским в четверг, 11 июля, длился 20 минут. Политики условились продолжать контакты в «нормандском формате». Также главы государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов, сообщил Песков.

8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске в присутствии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Видеообращение он опубликовал в социальной сети.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ сделал замечание Зеленскому, отметив, что когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Глава МИДа подчеркнул, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения в том случае, если они помогут выполнить резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договорённости.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет. По его мнению, переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе должны проходить в присутствии западных партнёров.

Сам же Путин заявил, что переговоры возможны, но только после выборов в Верховную раду, писал News.ru.