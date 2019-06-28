Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке обозначили намерение обсудить острые вопросы и сделать шаги к улучшению экономических отношений.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала «
Была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим, — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что уровень торгово-экономических отношений между США и РФ сейчас низок настолько, что «не подобает потенциалу наших двух стран».
Ранее News.ru писал о том, что Россия и США начинают налаживать диалог, несмотря на разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков по итогам переговоров президента РФ с главой Белого дома Дональдом Трампом.