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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке обозначили намерение обсудить острые вопросы и сделать шаги к улучшению экономических отношений.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала « Россия-24 ». Он отметил, что настрой решать существующие проблемы со стороны Путина очевиден. Насколько же руководство США уверено в своих намерениях покажут его действия.

Была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что уровень торгово-экономических отношений между США и РФ сейчас низок настолько, что «не подобает потенциалу наших двух стран».

Ранее News.ru писал о том, что Россия и США начинают налаживать диалог, несмотря на разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков по итогам переговоров президента РФ с главой Белого дома Дональдом Трампом.