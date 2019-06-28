https://static.news.ru/photo/c2f16a84-9964-11e9-beb6-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, что сказали друг другу Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед церемонией фотографирования на саммите G20 в японской Осаке.

Песков заверил, что лидеры двух стран не обсуждали никаких вопросов, а лишь обменялись приветствиями.

Просто поприветствовали друг друга, — сказал пресс-секретарь президента РФ РИА Новости .

Путин перед G20 перекинулся парой слов с Трампом. И пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии бен Салману pic.twitter.com/jCGv2UHtDa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.

Ранее News.ru писал о том, что на предстоящей встрече глав России и США, которая запланирована на 8:00 мск, будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности, а также ситуация в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине. Кроме того, будет затронута иранская проблема.