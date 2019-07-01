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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что год или два назад подробно рассказывал о личной термокружке главы государства. Интерес к ней появился после того, как российский лидер пришёл со своим напитком на ужин на саммите G20.

Представитель политика удивился, что только сейчас журналисты обратили внимание на эту деталь.

Если вы прогуглите, то найдёте наши рассказы про эту кружку год или два назад. История давняя, — передаёт его слова « Интерфакс ».

Песков добавил, что заинтересованные могут зайти в архив телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

На встрече высокопоставленных политиков президент пил из собственной ёмкости, тогда как перед большинством других участников мероприятия стояли одинаковые бокалы с вином. Глава США Дональд Трамп также употреблял напиток из бокала, однако, по мнению журналистов, в нём была сладкая газировка.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке. Он выразил удивление тем, что перед началом переговоров об этом не сообщили Киеву.