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Песков: Путин и Абэ ищут взаимное доверие

Синдзо Абэ и Владимир Путин kremlin.ru

Синдзо Абэ и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

В Кремле уверены, что переговоры РФ и Японии по ряду вопросов будут продолжены. Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ проведут еще не один раунд встреч, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Таких раундов будет еще не один. Вы видите, что только на обозримую перспективу в плане максимально насыщенные контакты», — ответил Песков на вопрос, можно ли назвать удачным раунд российско-японских переговоров 22 января.

По словам представителя Кремля, «необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия», которая помогает продвигаться по основному вопросу (речь о заключении мирного договора).

Песков добавил, что Москве и Токио следует работать «во всех возможных сферах», в том числе в торгово-экономической, укреплять культурные темы, вовлекать в сотрудничество бизнес.

Путин по итогам переговоров с Абэ 22 января заявил, что РФ заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года, писал News.ru.


#мирныйдоговор #владимирпутин #СиндзоАбэ
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