Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы

https://news.ru/storage/news/38d51b3ddd3b78f4f4b71971fee65c4b/c667e21b-b0dd-4d76-9e5c-aa8842d0b62c_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Владимир Путин на своей пресс-конференции дал слово корреспонденту с Украины. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отлично отражает его открытость для всех вопросов.

Глава государства знал, что украинский журналист не спросит про успехи российской экономической политики, передаёт слова представителя Кремля «Интерфакс». Тем не менее у сотрудника украинского СМИ была возможность задать вопрос.

«Это ли не лучшим образом показывает, что он открыт для любых серьёзных вопросов и он готов на них отвечать?» — сказал он.

Ранее News.ru писал, что издания других стран активно обсуждают прошедшую пресс-конференцию президента РФ. Большой интерес у журналистов вызвали ответы Путина, связанные с внешней политикой и международной обстановкой.

Мероприятие состоялось 20 декабря.