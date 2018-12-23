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Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы

Дмитрий Песков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

Владимир Путин на своей пресс-конференции дал слово корреспонденту с Украины. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отлично отражает его открытость для всех вопросов.

Глава государства знал, что украинский журналист не спросит про успехи российской экономической политики, передаёт слова представителя Кремля «Интерфакс». Тем не менее у сотрудника украинского СМИ была возможность задать вопрос.

«Это ли не лучшим образом показывает, что он открыт для любых серьёзных вопросов и он готов на них отвечать?» — сказал он.

Ранее News.ru писал, что издания других стран активно обсуждают прошедшую пресс-конференцию президента РФ. Большой интерес у журналистов вызвали ответы Путина, связанные с внешней политикой и международной обстановкой.

Мероприятие состоялось 20 декабря.


#путин #песков
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