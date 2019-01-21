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Песков прокомментировал заявление Японии по Курилам

Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения японских СМИ о передаче Курильских островов. Представитель Кремля ответил, что в настоящее время по данному вопросу нет никаких вариантов.

«Это очень скрупулезная, сложная работа. Она требует непосредственного участия глав делегации — в данном случае, Путина и Абэ, чем они завтра и займутся», — передаёт его слова ФАН.

Песков также отметил, что Япония официально ещё ничего не предлагала.

Встреча на высшем уровне, посвящённая вопросам Курильских островов, состоится уже 22 января в Москве. С официальным визитом в Россию приедет премьер-министр Японии. Ещё совсем недавно, в ноябре 2018 года, сторонам удалось достигнуть немыслимого прогресса в переговорном процессе. Было решено, что работа по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года будет ускорена.

Как ранее писал News.ru, формально проблема Курильских островов неразрешима, поскольку позиции России и Японии по этому вопросу принципиальны. Однако японский премьер-министр Синдзо Абэ лично заинтересован в заключении мирного договора, о чём говорит его предстоящая встреча с российским президентом Владимиром Путиным.


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