Песков прокомментировал заявление Японии по Курилам

https://news.ru/storage/news/a83bcfbc25c79ce92329dc8a084bae2a/746e02a6-4c9f-4c95-935f-6e8aa3dc2928_850.jpg Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения японских СМИ о передаче Курильских островов. Представитель Кремля ответил, что в настоящее время по данному вопросу нет никаких вариантов.

«Это очень скрупулезная, сложная работа. Она требует непосредственного участия глав делегации — в данном случае, Путина и Абэ, чем они завтра и займутся», — передаёт его слова ФАН.

Песков также отметил, что Япония официально ещё ничего не предлагала.

Встреча на высшем уровне, посвящённая вопросам Курильских островов, состоится уже 22 января в Москве. С официальным визитом в Россию приедет премьер-министр Японии. Ещё совсем недавно, в ноябре 2018 года, сторонам удалось достигнуть немыслимого прогресса в переговорном процессе. Было решено, что работа по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года будет ускорена.

Как ранее писал News.ru, формально проблема Курильских островов неразрешима, поскольку позиции России и Японии по этому вопросу принципиальны. Однако японский премьер-министр Синдзо Абэ лично заинтересован в заключении мирного договора, о чём говорит его предстоящая встреча с российским президентом Владимиром Путиным.