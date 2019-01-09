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Песков: в России не используют людей как пешек

Мария Бутина facebook.com/mvbutina

Мария Бутина

политика [ версия для печати ]

Москва ничего не знает о возможности обмена арестованной в Соединённых Штатах Америки россиянки Марии Бутиной на арестованного в России гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана.

Официальных предложений от представителей США не поступало, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Россия никогда «не использует людей в качестве пешки в дипломатической игре», информирует «Профиль».

«В России ведут контрразведывательную деятельность только в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности», — заявил Песков.

Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона. Он арестован по статье 276 УК РФ и может быть осуждён в России на 20 лет. По официальным данным, Пол руководит службой безопасности крупной компании «Борг Уорнер», а в Москву приезжал на свадьбу к друзьям.

Ранее ирландские дипломаты запросили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану, писал News.ru.


#сша #мариябутина #шпионаж #ПолУилан
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