https://static.news.ru/photo/2b85101c-a948-11e9-acf0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом страны решение Владимира Путина о предоставлении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей Украины по упрощённой схеме. Он подчеркнул, что указ главы государства вполне аргументирован и понятен.

По словам Пескова, в Москву поступает множество просьб и обращений из Донбасса по поводу получения российских паспортов.

Кроме того, представитель Кремля высказался о плане Киева предоставлять украинское гражданство этническим украинцам. Он пояснил, что не знает, сколько жителей России могут претендовать на паспорт Украины.

При этом Песков напомнил, что Россия не признаёт второго гражданства. В связи с этим россияне, получившие гражданство Украины, всё равно будут пользоваться всеми предусмотренными российским законодательством правами и обязанностями, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что член Общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров прокомментировал указ Путина об упрощённой системе получения российского гражданства для всех жителей Донбасса. По его словам, «обезлюдивание» страны может быть выгодно Москве.