https://static.news.ru/photo/ae93adf8-9bef-11e9-8267-fa163e074e61_1024.jpg Юнус-Бек Евкуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин не подписывал указ о назначении экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на пост заместителя министра обороны страны, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Если бы он (указ. — Ред.) был подписан, мы бы тогда выпустили его. Пока же мы не выпускали ничего, — цитирует чиновника РИА Новости .

Путин 26 июня 2019 года принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

В конце того же месяца, сразу после увольнения, Евкуров получил предложение из Минобороны стать замминистра ведомства, сообщил депутат Госдумы Алихан Харсиев.

Евкуров возглавлял регион 12 лет. Он подчеркнул, что его решение не связано с протестами после подписания соглашения о границах с соседней Чеченской Республикой, писал News.ru.