https://static.news.ru/photo/ef8c3fea-a497-11e9-9acc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления, но этот вопрос необходимо дополнительно обсудить. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею не уничтожать запрещённые товары.

Ранее Роспотребнадзор предложил ввести законодательный запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Эта инициатива нашла поддержку в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления, — отметил политик.

Он подчеркнул, что этот вопрос дополнительно обсудят на экспертной дискуссии, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что вопрос об использовании изъятых продуктов необходимо проработать.