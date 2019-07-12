Санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления, но этот вопрос необходимо дополнительно обсудить. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею не уничтожать запрещённые товары.
Ранее Роспотребнадзор предложил ввести законодательный запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Эта инициатива нашла поддержку в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Санкционные продукты не должны превращаться в поле деятельности для злоупотребления, — отметил политик.
Он подчеркнул, что этот вопрос дополнительно обсудят на экспертной дискуссии, передаёт
Как писал News.ru, вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что вопрос об использовании изъятых продуктов необходимо проработать.