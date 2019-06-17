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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.

Представитель Кремля напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг сообщения о кибератаках. Однако кибервойна против России, по словам пресс-секретаря, возможна в том случае, если американские ведомства занимаются атаками, не...