Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судить о рейтинге Владимира Путина на основе данных за неделю или месяц неправильно. Он призвал брать за основу более длительный период.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что существуют разные методики измерения и определённая волатильность рейтинга главы государства.
Нужно всё-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе, — сказал Песков.
Также он призвал обращаться к социологам по поводу методик и еженедельных колебаний рейтинга лидера, передаёт
Ранее News.ru писал, что ВЦИОМ дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. Если ранее вопрос о доверии задавался в открытой форме (можно было называть любые фамилии в любом количестве), то сейчас к нему добавили закрытый вариант (можно проголосовать только за одного из предложенных политиков).