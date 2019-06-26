https://static.news.ru/photo/8a1868f2-97f7-11e9-838c-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Принятия документа по итогам встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке не планируется. Кремль также не готовит никаких официальных бумаг к данной встрече. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Нет, никакой подготовки документов не ведётся, – цитирует его РИА Новости .

По словам представителя Кремля, стороны продолжают «работу по подготовке возможной встречи», передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Песков заявил, что, прежде чем говорить о возможной встрече Путина и Трампа, необходимо дождаться саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Он также отметил, что российский президент рассчитывает вернуться с переговоров «с миром».