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Песков: позиция Японии и РФ по мирному договору не изменилась

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора.

«Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция», — сказал Песков.

Ранее президент России и премьер Японии встретились, чтобы обсудить возможность подписания мирного договора по Курильским островам. Трёхчасовые переговоры двух лидеров в очередной раз обошлись без сенсаций. Лидеры общались в формате «один на один».

Как писал News.ru, в Кремле уверены, что переговоры РФ и Японии по ряду вопросов будут продолжены. По словам Пескова, «необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия», которая помогает продвигаться по основному вопросу (речь о заключении мирного договора). Он также добавил, что Москве и Токио следует работать «во всех возможных сферах», в том числе в торгово-экономической, укреплять культурные темы, вовлекать в сотрудничество бизнес.


#мирныйдоговор #россия #ЯПОНИЯ #дмитрийпесков
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