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Песков подтвердил новую встречу Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

политика [ версия для печати ]

В Кремле подтвердили информацию о договорённости президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко провести ещё одну встречу до конца 2018 года.

«Лидеры договорились встретиться до конца года», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ

После беседы президентов государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что главы государств договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года, писал News.ru.


#путин #лукашенко #встреча
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