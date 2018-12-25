Песков подтвердил новую встречу Путина и Лукашенко

https://news.ru/storage/news/677cbcccac645f33dc2a74625ce847e7/1f3333d7-0eb4-49c8-9fad-287a4a959c7c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

В Кремле подтвердили информацию о договорённости президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко провести ещё одну встречу до конца 2018 года.

«Лидеры договорились встретиться до конца года», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ.

После беседы президентов государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что главы государств договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года, писал News.ru.