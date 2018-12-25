Песков подтвердил новую встречу Путина и Лукашенко

В Кремле подтвердили информацию о договорённости президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко провести ещё одну встречу до конца 2018 года.
«Лидеры договорились встретиться до конца года», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ.
После беседы президентов государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что главы государств договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года, писал News.ru.