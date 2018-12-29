Песков ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к РФ

https://news.ru/storage/news/e2de76c041256e471738690f9f68e98d/b2b7a0b3-df57-472f-87b8-7375e7451a26_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг вероятность вхождения Белоруссии в состав России. При этом он сослался на Договор о создании Союзного государства от 1999 года.

«Там есть вещи определённые, которые прописаны и в фискальных делах. Конечно, речь не идет о каком-то присоединении. Это движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — сказал он журналистам.

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что они никогда не смогут надоесть друг другу. Лидеры двух стран провели в Кремле вторые переговоры за неделю.