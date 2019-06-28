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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил необходимость ввести наказание за снос или осквернение памятников советским воинам за рубежом. С инициативой ввести уголовную статью за это выступило возглавляемое им ведомство.

Идёт глумление. Причём делается это с каким-то задором и азартом. И некому всё это остановить. Именно поэтому мы считаем, что у нас в стране в отношении таких людей и организаций...