Несмотря на то что авторитаризм и власть олигархов изжили себя полностью, нельзя допускать попытки извне изменить строй государств, выбравших этот путь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы Евросовета Дональда Туска.
Вместе с тем, если где-то есть авторитаризм, то это вопрос народов этих стран, не нам их судить и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах, – цитирует Пескова ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Туск раскритиковал слова Владимира Путина о том, что либерализм изжил себя, хоть и имеет право на существование. Как заявил глава Европейского совета, устаревшим он считает авторитаризм, культ личности и правление олигархов.