Песков о ситуации на Украине: дела действительно плохи

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Президент Украины Пётр Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию на Украине. По его словам, дела страны сейчас «действительно плохи».

Он заявил, что в настоящее время на украинской политической арене нет тех, кто призывает к трезвости и решению проблем путём диалога, а не путём конфронтации.

Пресс-секретарь считает, что очередное обострение отношений Москвы и Киева связано с предвыборной кампанией Петра Порошенко.

«Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приёмы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая линия поведения и сохранение у власти партии войны также могут привести к замораживанию конфликта в Донбассе.

«Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — добавил он.

По его мнению, выход из кризиса могут обеспечить Минские договорённости, без которых «куда-то сдвинуться будет очень тяжело», передают «Аргументы и факты».

Как писал News.ru, ранее Песков заявил, что США не смогут заставить Россию изменить свою политику, так же, как и Москва не способна повлиять на действия Вашингтона. По его словам, экономика Соединённых Штатов является самой крупной в мире, однако они всё равно не обладают инструментами воздействия на российскую суверенную политику.