Песков не согласился со словами Кудрина о социальном взрыве
Аркадий Гончаров
13:21, 18 июня 2019 3 729
https://static.news.ru/photo/0dd28664-91b3-11e9-9a1a-fa163e074e61_1024.jpgАлексей КудринФото: Сергей Булкин/News.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном социальном взрыве в РФ из-за падения уровня жизни являются «эмоциональными». Он заявил, что Кремль не может согласиться с такой формулировкой.
Песков уверен, что Кудрин «гипертрофированно» оценивает ситуацию.
То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и стремительным увеличением числа бедных. Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, это может привести к «социальному взрыву».