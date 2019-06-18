Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном социальном взрыве в РФ из-за падения уровня жизни являются «эмоциональными». Он заявил, что Кремль не может согласиться с такой формулировкой.

Песков уверен, что Кудрин «гипертрофированно» оценивает ситуацию.

То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и стремительным увеличением числа бедных. Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, это может привести к «социальному взрыву».

 

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