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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в случае их встречи, возможно, обсудят тему кибератак. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, не исключено, что эта тема будет затронута даже в том случае, если встреча политиков пройдёт в формате «на ногах», передаёт ТАСС. Ранее издание The New York Times...