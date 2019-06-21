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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает «передёргиванием ситуации» попытки властей Грузии обвинить РФ в происходящем в стране. Слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о беспорядках политик назвал непрофессиональными.

Глава кабмина предположил, что Зурабишвили ещё «не вошла в курс дела» или «сознательно искажает ситуацию». Он отметил, что события в Грузии связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и силами,...