Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Указ президента Владимира Путина о запрете полётов в Грузию является вынужденным ограничением на фоне массовых протестов в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идёт о вынужденной рестрикции, введённой российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее Владимир Путин издал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию, где с 20 июня продолжаются массовые протесты и беспорядки.

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