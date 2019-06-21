Песков назвал запрет полётов в Грузию вынужденной мерой
Антон Касс
22:49, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/047a4310-945e-11e9-898f-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/News.ru
Указ президента Владимира Путина о запрете полётов в Грузию является вынужденным ограничением на фоне массовых протестов в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Речь идёт о вынужденной рестрикции, введённой российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии, — цитирует Пескова РИА Новости.