В Кремле позитивно относятся к тому, что российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Речь идёт о победе здравого смысла, ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации, — отметил он.
Представитель Кремля также посоветовал тем, кто критикует Россию за невыполнение ни одного требования Ассамблеи, посмотреть на резолюцию ПАСЕ.
3 июня комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что ПАСЕ даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.