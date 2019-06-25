https://static.news.ru/photo/c9441cf6-9734-11e9-a5c2-fa163e074e61_1024.jpg Парламентская ассамблея Совета Европы Фото: media-gallery.coe.int

В Кремле позитивно относятся к тому, что российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идёт о победе здравого смысла, ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации, — отметил он.

Представитель Кремля также посоветовал тем, кто критикует Россию за невыполнение ни одного требования Ассамблеи, посмотреть на резолюцию ПАСЕ.

3 июня комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии Ассамблеи.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что ПАСЕ даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.