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Песков назвал вопрос об убежище для Мадуро неуместным

E]Andrea Romero/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о политическом убежище для главы Венесуэлы Николаса Мадуро неуместным.

«Очень много конкретных проектов и в торгово-экономическом плане, и в плане инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что ряд наших компаний присутствует на венесуэльском рынке и расширяет планы по своему присутствию», — сказал Песков.

По его словам, Россия заинтересована в сохранении хороших отношений с Венесуэлой, сообщает ФАН.

Как ранее писал News.ru, власти Каракаса требуют от сотрудников посольства США покинуть Венесуэлу. В противном случае дипломаты останутся без света и газа.

Начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек. 

Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.


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