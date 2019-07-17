https://static.news.ru/photo/4720c638-a897-11e9-9297-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Изложенные в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина тезисы о возможности изменения Конституции являются его личной точкой зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется, — цитирует Пескова « Коммерсант ».

Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать актуальность расширения полномочий парламента, поскольку у Кремля пока нет определённой позиции на этот счёт.

Это же новая инициатива, — заявил Дмитрий Песков.