https://static.news.ru/photo/da514ddc-966e-11e9-a029-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Протесты в Грузии являются русофобской истерией, которую намеренно подогревают радикалы. Такое мнение Кремля озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 24 июля.

В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия, она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи, — цитирует Пескова РИА Новости .

Представитель Кремля также отметил, что ограничения на полёты российских авиакомпаний в Грузию — это не санкции, а вынужденные временные меры для безопасности россиян.

Ранее News.ru писал, что член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич допустил введение иных антигрузинских мер, кроме запрета на полёты.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили отметила, что российские туристы должны иметь возможность посещать страну. По её словам, несмотря на давние натянутые отношения между Москвой и Тбилиси, в закавказское государство приехали отдыхать 1,5 млн россиян.

22 июня в Минтрансе заявили о намерении запретить грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Днём ранее вышел указ российского президента Владимира Путина о запрете отечественным компаниям осуществлять рейсы в Грузию.