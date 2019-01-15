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Песков назвал политический Telegram «чернухой»

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Заблокированный в России из-за скандального «пакета Яровой» мессенджер Telegram — интересное явление с множеством познавательных каналов, но политический их сегмент используется для манипуляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам по себе Telegram — интересное явление. Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство, — это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей. И всё это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами», — цитирует Пескова газета «АиФ».

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что на сообщения в таких каналах склонны реагировать некоторые чиновники в регионах.

«Мы им даём простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают», — сказал Песков.

Как писал News.ru, в декабре поисковая система «Яндекс» перестала выдавать официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. Популярный мессенджер был заблокирован на всей территории России 13 апреля. Суд вынес решение по иску Роскомнадзора, который требовал от администраторов Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Соответствующее требование появилось в стране в связи с принятием властями законов о контроле над сетевым пространством, известных как «пакет Яровой».


#песков #telegram
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