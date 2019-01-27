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Песков назвал Кудрина высоким профессионалом

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил работу главы Счётной палаты Алексея Кудрина.

«Он высокий профессионал своего дела», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Кудрин обращает внимание главы государства, когда происходит рачительное расходование государственных средств и когда выделенные деньги не расходуются в полном объёме.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Счётная палата окажет существенную поддержку в реализации нацпроектов. Глава государства заявил об этом на встрече с главой СП Алексеем Кудриным. Российский лидер напомнил Кудрину о его работе в правительстве и подготовке стратегического аудита.


#кудрин #песков
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