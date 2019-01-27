Песков назвал Кудрина высоким профессионалом

https://news.ru/storage/news/639248e946c3737fc10673ae61ec20b4/fc70d883-a78a-4398-b584-dbde5ec9da6a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил работу главы Счётной палаты Алексея Кудрина.

«Он высокий профессионал своего дела», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Кудрин обращает внимание главы государства, когда происходит рачительное расходование государственных средств и когда выделенные деньги не расходуются в полном объёме.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Счётная палата окажет существенную поддержку в реализации нацпроектов. Глава государства заявил об этом на встрече с главой СП Алексеем Кудриным. Российский лидер напомнил Кудрину о его работе в правительстве и подготовке стратегического аудита.