Песков высказался по проблеме Курил

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Японией санкционного режима против России мешает подписанию мирного договора с этой страной.

«Япония поддерживает санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, японские власти считают, что решение проблем в отношениях должно осуществиться вместе с заключением договора или раньше этого момента. Кроме того, Песков также озвучил позицию России по Курильским островам.

«У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор», — добавил политик в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

На Восточном экономическом форуме в 2018 году президент РФ выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий, однако это не устроило японских коллег. 22 января президент России и премьер Японии встретились в Москве, чтобы обсудить данный вопрос. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора, писал News.ru.