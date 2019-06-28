https://static.news.ru/photo/2c5755f6-9b2c-11e9-b07b-fa163e074e61_1024.jpg Переговоры лидеров РФ и США Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке давал поручения своей делегации в ходе разговора, сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь Дмитрий Песков по итогам встречи двух лидеров.

Эту взаимность мы впервые услышали от американского президента, — сказал Песков.

Трамп во время обсуждения объёма экономических отношений между Россией и Китаем поручил своему министру разобраться совместно с вице-премьером Антоном Силуановым, «какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном».

Песков подчеркнул, что разговор Трампа и Путина длился 1 час 20 минут и получился довольно продолжительным, но этого времени оказалось мало для того, чтобы вникнуть в детали.

Трамп во время прощания отметил, что расставание с Путиным будет недолгим, однако «предметных обсуждений» о дате и встрече не было — только «разговор о приглашении Трампа на 75-летие Победы», сказал Песков.

Лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина посетить Москву в мае 2020 года. Трамп ответил, что очень серьёзно обдумает это предложение, отметив, что Россия прошла через очень многое, потеряла намного больше людей, чем все остальные в борьбе с нацизмом, писал News.ru.