https://static.news.ru/photo/37d55cd0-a3be-11e9-a8b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Споры в Ормузском проливе должны решаться с помощью диалога, свобода судоходства должна быть обеспечена безоговорочно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В любом случае мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры. Мы также по-прежнему призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, – цитирует Пескова « Интерфакс ».

Комментируя информацию, что британский танкер якобы смог пройти через пролив только при помощи британского военного корабля, Песков отметил, что в Кремле тщательно отслеживают данные об инциденте. По его словам, «отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности».

Как ранее писал News.ru, пять катеров, якобы принадлежащих Корпусу Стражей Исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По сообщениям СМИ, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились катера. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. После этого экипаж сопровождавшего танкер фрегата Королевского ВМФ Великобритании потребовал у предполагаемых иранских военных пропустить судно, что было сделано без промедления.