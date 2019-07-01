Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за общим ходом избирательной кампании в Санкт-Петербурге. Однако возможными нарушениями и «техническими моментами» занимается Центральная избирательная комиссия, отметил он.
По словам представителя главы государства, он не в курсе деталей отдельных инцидентов, передаёт
Чиновник порекомендовал по оперативным вопросам обращаться напрямую в Центризбирком.
Именно ЦИК уполномочена квалифицировать те или иные ситуации как нарушение или не нарушение и принимать какие-то меры, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал о видео, на котором сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за губернатора города Александра Беглова. Ролик