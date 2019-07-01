https://static.news.ru/photo/0b6c0e5c-9bf6-11e9-9c29-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за общим ходом избирательной кампании в Санкт-Петербурге. Однако возможными нарушениями и «техническими моментами» занимается Центральная избирательная комиссия, отметил он.

По словам представителя главы государства, он не в курсе деталей отдельных инцидентов, передаёт ТАСС .

Чиновник порекомендовал по оперативным вопросам обращаться напрямую в Центризбирком.

Именно ЦИК уполномочена квалифицировать те или иные ситуации как нарушение или не нарушение и принимать какие-то меры, — подчеркнул он.