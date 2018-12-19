Песков: интерес к Путину с годами только растёт

https://news.ru/storage/news/9aeb69c4a0f5efffa52cf4d1021927f9/0a7909a9-48a4-4f17-a5d5-9c643ce859fc_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что на пресс-конференцию Владимира Путина зарегистрировалось большое количество журналистов. Представитель президента назвал несколько причин подобного явления, одна из которых — возрастающий интерес к главе государства.

Ещё один повод, который озвучил пресс-секретарь, — сложная международная обстановка и постоянные конфликты.

«Третье — это роль, которую играет Россия, ведомая Путиным, в урегулировании конфликтных ситуаций», — сказал он в эфире «России-1»

Четвёртая причина, по мнению представителя Кремля, заключается в том, что жизнь страны и её граждан в любом случае связана с президентом.

Ранее News.ru сообщал о стоимости пресс-конференции российского лидера. Встреча с журналистами обойдётся бюджету минимум в 60 млн рублей. Самое большое количество денег потратят на техническое оснащение — на свет, звук, синхронный перевод и электронные системы уйдёт 42 млн рублей. Аренда площадки в Центре международной торговли оценивается в 16,2 млн рублей. Еда для сотрудников СМИ стоит в общей сложности 2,4 млн рублей — по 1400 рублей на одного человека.