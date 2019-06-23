Прежде чем говорить о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, необходимо сперва дождаться саммита G20 в японской Осаке. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча глав стран намечена на конец июня.
Представитель Кремля также отметил, что Путин рассчитывает вернуться с переговоров «с миром».
У меня нет сомнений. По крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас ещё верстаются и планируются, — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь президента заявил об отсутствии новостей о возможных переговорах Путина и Трампа в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии. По его словам, сейчас Кремль формирует график двусторонних встреч «на полях» G20.