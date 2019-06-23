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Рассуждения американских властей о возможности ведения ограниченной по масштабам ядерной войны весьма опасны и свидетельствуют о безответственном отношении Вашингтона к применению силы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, позиция США в данном вопросе дестабилизирует обстановку и подстёгивает другие страны к наращиванию ядерного оружия. При этом Вашингтон, по уже ставшему привычным алгоритму, начал с обвинений России...