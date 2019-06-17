https://static.news.ru/photo/d0c44620-90ec-11e9-ab88-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.

Представитель Кремля напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг сообщения о кибератаках. Однако кибервойна против России, по словам пресс-секретаря, возможна в том случае, если американские ведомства занимаются атаками, не информируя об этом главу государства, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российские энергокомпании сами способны обеспечить защиту своих информационных сетей. Об этом заявили в Минэнерго. По данным ведомства, никаких сообщений о кибератаках от них не поступало.