Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.
Представитель Кремля напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг сообщения о кибератаках. Однако кибервойна против России, по словам пресс-секретаря, возможна в том случае, если американские ведомства занимаются атаками, не информируя об этом главу государства, передаёт
Ранее News.ru писал, что российские энергокомпании сами способны обеспечить защиту своих информационных сетей. Об этом заявили в Минэнерго. По данным ведомства, никаких сообщений о кибератаках от них не поступало.