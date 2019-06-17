Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.

Представитель Кремля напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг сообщения о кибератаках. Однако кибервойна против России, по словам пресс-секретаря, возможна в том случае, если американские ведомства занимаются атаками, не информируя об этом главу государства, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что российские энергокомпании сами способны обеспечить защиту своих информационных сетей. Об этом заявили в Минэнерго. По данным ведомства, никаких сообщений о кибератаках от них не поступало.