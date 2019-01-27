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Песков: договор по Идлибу выполнен не полностью

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости с Турцией по Идлибу выполнены не полностью, а ситуация там остаётся предметом озабоченности.

«Договорённости по Идлибу выполнены не полностью. Были констатированы в ходе пресс-конференции президентов России и Турции определенные проблемы», — сказал Песков в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он отметил, что ситуация в Идлибе «остаётся предметом озабоченности в первую очередь сирийских властей и также Москвы». Кроме того, он подчеркнул, что проблемы были констатированы именно российской стороной.

«Турецкие партнеры заверяют, что Идлиб остаётся постоянным объектом их внимания, работа там продолжается», —  добавил пресс-секретарь.

Как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сотрудничество Анкары и Москвы спасло республику от наплыва беженцев из Сирии. Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооружённой оппозиции.


#сирия #россия #турция #дмитрийпесков #ИДЛИБ
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