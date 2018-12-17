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Песков: Белоруссия — наш союзник с большой буквы

Evgeny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Задача объединения России и Белоруссии в одно государство отсутствует. В заключённых между сторонами договорах прописаны лишь планы по расширению сотрудничества Минска и Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ и Белоруссия имеют союзнические отношения, Белоруссия является нашим братским самым близким партнером — стратегическим союзным партнером <...> Белоруссия — это наш союзник с большой буквы», — цитирует представителя Кремля «Финмаркет».

Президент соседней республики Александр Лукашенко 14 декабря 2018 года сказал, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран.

Ранее News.ru публиковал его мнение по поводу тесного экономического взаимодействия с Кремлём. По его словам, «некоторые (политики из РФ) прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации».


#Белоруссия #песков
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