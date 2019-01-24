Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой ЦИК России Эллой Памфиловой 24 января. Она будет посвящена итогам электорального цикла.
«Будет у него совещание с Памфиловой, чтобы обсудить насущные потребности, новые инициативы и так далее», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее News.ru писал о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова направила генеральному прокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой взять под личный контроль расследование нарушений на муниципальных выборах в сентябре. В частности, речь идёт о так называемых каруселях в подмосковной Балашихе и о подсчёте голосов «с пристрастием» после голосования в Приморском крае, что стало причиной отмены второго тура.