USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,279 $   Brent60.62 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C15:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой

Владимир Путин и Элла Памфилова kremlin.ru

Владимир Путин и Элла Памфилова

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой ЦИК России Эллой Памфиловой 24 января. Она будет посвящена итогам электорального цикла.

«Будет у него совещание с Памфиловой, чтобы обсудить насущные потребности, новые инициативы и так далее», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее News.ru писал о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова направила генеральному прокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой взять под личный контроль расследование нарушений на муниципальных выборах в сентябре. В частности, речь идёт о так называемых каруселях в подмосковной Балашихе и о подсчёте голосов «с пристрастием» после голосования в Приморском крае, что стало причиной отмены второго тура.


#путин #эллапамфилова
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
политика 05:58, 24 января 2019
ООН заподозрила Владимира Путина во лжи
общество 10:19, 23 января 2019
В ЦИК пройдёт реорганизация
Глава ЦИК становится одним из главных политньюсмейкеров
политика 16:48, 23 октября 2018
Слова Памфиловой отольют в граните
Глава ЦИК становится одним из главных политньюсмейкеров
Лента новостей
общество 15:14
Проект о фейках прошёл первое чтение в Госдуме
общество 15:12
Подозреваемого в краже катера задержали в Москве
в мире 15:08
В Сети высмеяли Порошенко за его заправленный пиджак
общество 15:06
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
экономика 15:04
Американский банк прогнозирует укрепление курса рубля
Другие новости
политика 14:45
Греф объяснил порочность санкций
политика 14:41
Косачев: РФ ждёт обращения за помощью со стороны Венесуэлы
политика 14:07
Как Россия поддержит Венесуэлу
Почему Москва выбрала столь выжидательную позицию
политика 13:54
МИД РФ поддержал Мадуро
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top