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Песков анонсировал прямую линию с Путиным

kremlin.ru

политика [ версия для печати ]

Власти уже готовятся к прямой линии с президентом Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Традиционная пресс-конференция состоится весной.

По словам представителя российского лидера, Путин ответит на вопросы россиян и журналистов перед майскими праздниками.

«Сейчас пройдёт Новый год. И уже перед майскими праздниками традиционно проходит прямая линия. Сразу начнём готовиться к прямой линии», — сказал он в эфире «России 1».

В этом году прямая линия состоялась 7 июня и продолжалась 4 часа 20 минут.

Большая пресс-конференция главы государства, которая прошла 20 декабря, не избежала провокаций и лжи, писал News.ru. Это связано с тем, что на неё попали не только журналисты, но и люди, не работающие в СМИ, признал ранее Песков. Он отметил, что эти люди отняли время у настоящих журналистов и озвучивали не соответствующую действительности информацию, которую, по сути, «можно назвать клеветой».


#владимирпутин #песков #прессконференция
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