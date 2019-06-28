Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволяет надеяться на налаживание отношений в будущем. Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
То, что встреча состоялась, что был обсуждён столь широкий круг вопросов, говорит о том, что есть перспективы для улучшения отношений наших стран, что наши лидеры могут выслушать друг друга, обсудить и двигаться в решении этих вопросов дальше, – цитирует Джабарова РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, встреча глав России и США на саммите G20 в Осаке продлилась 1 час 20 минут. В ходе переговоров Путин и Трамп согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине.