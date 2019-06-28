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Лидеры РФ и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что улучшение отношений в интересах обеих государств и всего мира.

Они оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину, — сообщил Белый дом в...