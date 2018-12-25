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Переговоры Путина и Лукашенко длились четыре часа

Владимир Путин и Александр Лукашенко Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Путин и Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общались в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов почти четыре часа.

«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги [члены правительств] работали, потом дадим возможность делегациям пообщаться, а вас я хочу ещё отдельно пригласить на рабочий предновогодний обед», — цитирует ТАСС Путина, обратившегося в начале встречи к Лукашенко.

В переговорах с российской стороны участвовали: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономразвития Максим Орешкин, посол в Белоруссии Михаил Бабич, с белорусской — вице-премьеры Игорь Петришенко и Игорь Лященко, министр финансов Максим Ермолович, глава МИДа Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.

Ранее News.ru писал, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве подвели своеобразный итог отношений двух членов Союзного государства в уходящем году — за риторикой о добрососедстве скрываются серьёзные и, видимо, пока неразрешимые противоречия. В Москве отношения с ближайшим союзником долгие годы предпочитали строить по принципу, что Россия готова поддерживать Белоруссию финансово, но в ответ должна заручиться поддержкой на международной арене. Однако тут Минск ведёт себя крайне осторожно. Так, до сих пор Белоруссия не проявила солидарности в признании независимости Абхазии и Южной Осетии и продолжает считать Крым украинской территорией. Также буксует вопрос строительства Союзного государства.


#путин #переговоры #лукашенко
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